كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:44 صباحاً - أثار الفنان السوري عبدالمنعم عمايري قلق جمهوره بعد تداول فيديو من مقابلة حديثة له تحدث فيها عن النجومية والشهرة والوهم واهم ما في الحياة.
وقال عبدالمنعم عمايري، في مقابلة مع برنامج “عرب وود”،: “يا ريت كل شي كان مثل قبل وما تغير كل شي قبل احلى”.
وتابع “النجومية وهم والشهرة وهم اكثر والنجاح وهم كمان زائف الحقيقة الوحيدة انه تكوني متوازنة مع حالك متصالحة مع حالك”.
وقد اثارت تصريحات عمايري قلق جمهوره حيث تساءل بعضهم كاتبا “ليش هيك متدمر ومحبط ويأس”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمنعم عمايري يثير قلق جمهوره: “النجومية وهم والشهرة وهم والنجاح وهم”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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