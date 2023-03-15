اوبرا وينفري تزور الاردن تزامنا مع زفاف الاميرة ايمان

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:44 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أردنية أن مقدمة البرنامج الحواري الأشهر “The Oprah Winfrey Show”، أوبرا وينفري قامت بزيارة للمغطس ـ معلم سياحي شهير بالأردن ـ، كما رجحت حضورها حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الذي اقيم، مساء الأحد، في بيت الأردن “بيت الملك”.

ويعتقد أن المغطس هو المكان الذي تعمد به يسوع على يد يوحنا المعمدان حسب المعتقدات المسيحية. وقد تم الكشف عن هذه المعلومات على اثر الحفريات الأثرية التي تمت على امتداد «وادي الخرار» منذ عام 1996.

ويُعتبر الموقع نقطة جذب للسياح وموقع حج مسيحي. وفي عام 2015، تم تصنيف الموقع كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، باستثناء الجانب الغربي من النهر. زار الموقع حوالي 81,000 شخص في عام 2016، معظمهم من السياح الأوروبيين والأمريكيين والعرب.