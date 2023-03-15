شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لـ"صاحبة السعادة": "عملت عربية كارو مسرح وتخيلتها مسرح الأوليمبيا فى فرنسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية إسعاد يونس النجم حكيم فى الجزء الثانى من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC اليوم الثلاثاء.

وتحدث حكيم عن بداية تعلقه بالغناء، وقال إنه كان يحلم بالغناء على مسرح الأوليمبيا فى فرنسا، وتابع: "كنت بعمل العربية الكارو مسرح، والميكرفون على النخلة، وكان حلم حياتى إنى أروح مسرح الأوليمبيا، وبالفعل رحت وغنيت هناك ومكنتش مصدق، ورحت قبل الحفلة وقلت لهم عايز أشوف المكان اللى كان فيه أم كلثوم".

كما تطرق إلى علاقته بحميد الشاعرى، موضحا: "حميد قال لى لازم تعتمد على الإيقاعات اللى حول الألحان بتاعتك، استفدت من رأي حكيم، وجمعت بين عازفى الشارع والأكادميين، وحميد قال لى مش أنت النحنوح اللى تغني رومانسي". وأضاف: "تامر عاشور اشتغل معايا فى بدايته في أغنيتى مع جيمس براون".

كما عرض البرنامج تصريحات الفنان الكبير عمر الشريف عن حكيم، التي قال فيها: "حكيم ابنى، ومن أهم الفنانين اللي فى العالم".