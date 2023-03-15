شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لـ"صاحبة السعادة": عمل فنى يجمعنى بـ"سانتانا" أحضر له منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية إسعاد يونس النجم حكيم فى الجزء الثانى من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC اليوم الثلاثاء.

وخلال الحلقة كشف حكيم أنه يحضر لعمل فنى يجمعه بالمطرب والعازف "سانتانا" يعمل عليه منذ 3 سنوات، وقال: "أنا بقالى 3 سنين بدور على جملة لحنية عشان أعمل أغنية مع سانتانا بس أنا مكسل، لكن قعدت مع رحيم وتوما وبعتنا لـ سانتانا لكن هو عايز حاجة أجمد من كدة".

وتطرق حكيم إلى كواليس وصوله إلى العالمية بعدد من الحفلات أحياها فى مختلف دول العالم، وقال: "ويلس جونس أشهر الموسيقيين فى العالم، وهو اللى اكتشف مايكل جاكسون، اشتغلت معاه أكتر من حفلة، وهو اللى بيحط النوتة، وعملت معاه حفلة داخل مقر الأمم المتحدة اللى بيجتمع فيه الرؤساء كلهم ، وأطلقوا عليا loin of Egypt عملت هناك حفلة مع الشاب خالد ، فى مؤتمر اقتصادي لدعم نيويورك".

واسترجع المطرب حكيم ذكريات المواقف التي جمعته مع والده في صغره ومحاولاته فى سلك طريق الغناء قائلاً لإسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة": "والدى كان معارضا تماماً لفكرة غنائى، لأنه كان سميع لعبد الوهاب وأم كلثوم وكل القديم، ولكن لم يكن يحب أن يكون ابنه مغنى".