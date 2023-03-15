شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مسلسل تحت الوصاية .. منى زكي تمتهن الصيد بعد وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، قبل عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد الأحداث التشويقية التي شهدها البرومو الرسمي للعمل، إذ يناقش العمل العديد من القضايا التي تخص المرأة وكيفية تمكينها في أنشطة المجتمع.

حيث تدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيسة مركب، وسط الرجال.

بوستر مسلسل تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرا البرومو الرسمي للمسلسل، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "زكي" وظهرت مرتدية للحجاب".

يذكر أن آخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض العام قبل الماضي 2021، وشارك في بطولته كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.