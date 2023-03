شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سره الباتع.. القصة والأبطال وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحوذ مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف على اهتمامات الجمهور قبل أيام من انطلاق عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأنه من الأعمال الضخمة انتاجياً، إضافة إلى أنه ماخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، كما أن البرومو كشف عن ملحمة درامية عصرية تاريخية منتظرة في الشهر الكريم.

الأبطال

بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

القصة

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

قنوات العرض

يعرض على قناة ON و ON دراما، الحياة، الحياة مسلسلات ومنصة Watch it.

- المسلسل يسجل التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية بعد مشوار طويل في الإخراج السينمائى.

- سره الباتع دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

- يعتبر مسلسل سره الباتع قصة قصيرة ضمن مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس تضم 7 قصص قصيرة بعنوان "حادثة شرف"، نشرت للمرة الأولى في عام 1958،

- أكدت الكاتبة نسمة يوسف إدريس أن خالد يوسف مهووس برواية "سره الباتع" منذ عشرين سنة واشتراها 3 مرات، وعاد بهذه القصة للعمل وهو متحمس لها جداً.

- يقدم بطل المسلسل أحمد فهمى عملاً درامياً بعيداً عن الكوميديا للمرة الأولى في مشواره، بعدما قدم العديد من الأعمال الكوميدية في شهر رمضان وهى "الرجل العناب" و"ريح المدام" و"الواد سيد الشحات" و"رجالة البيت"



سره الباتع



ابطال الحقبة المعاصرة فى المسلسل



ابطال الحقبة التاريخية



ابطال الفترة التاريخية فى سره الباتع



بوستر مسلسل سره الباتع على الحياه



بوستر مسلسل سره الباتع



بوستر مسلسل سره باتع على الحياة



سره الباتع