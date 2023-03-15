شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لـ"صاحبة السعادة": العمارة ولعت بينا فى بروفات أغنية "نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية إسعاد يونس النجم حكيم فى الجزء الثانى من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC اليوم الثلاثاء.

ووصفت الإعلامية إسعاد يونس نجم الأغنية الشعبية حكيم بالظاهرة، وقص خلال الحلقة كواليس تحضيره أغنية "نار"، فخلال بروفات الأغنية، اشتعلت النيران فى العمارة التي يتواجد بها الاستوديو، وقال: "بنعمل بروفات نار النار، والعمارة ولعت، واشتعلت النار فى المحلات اللى تحت، والمطافى نزلتنا".

وعن سر اهتمامه بالأفراح أكثر من الحفلات أوضح حكيم أن الأفراح تمثل ليلة العمر للعروسين، إذ قال: "لو العروسين مافرحوش فى اليوم ده مش هيفرحوا تانى، لأنها ليلة العمر لكن الحفلة ممكن أى حد يتفرج عليها فى أى وقت.. أنا بعمل أفراح للجيل التانى، أحيانا أحيى أفراح لعروسين أنا مجوز فيها الأب والأم".

وتطرق إلى ذكرى جمعته بالفنان الراحل محمد العزبى وقال: "الأستاذ العزبى كان داخل يغنى قبلى فى فرح، سمير غانم قال له: أنت اللى مجوز أبو وأم العروسة، قلت فى نفسي يا ترى هيجي يوم وأعمل كدة؟".