شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد: الجمهور إذا تمسك بفنان سيظل يحبه حتى نهاية العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فاطمة عيد، إن الجمهور إذا تمسك بفنان سيظل يحبه حتى نهاية العمر، كما أن أغنية الفلكلور سهلة وتدخل القلب من أوسع الأبواب وهو "سهل ممتنع"، ولا توجد عراقيل تمنع الفنان في غناء الفلكلور، وترديد الجمهور مع الفنان أغانيه بالحفلات شيء يسعده ويفرحه.

وأضافت "عيد"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه ما زالت تشارك في حفلات خارج مصر، كما أن الجمهور العربي يعرف أغانيها ويطلبونها بالاسم، والطلاب والأطفال يتفاعلون مع أغانيها رغم أن البعض يسمعها لأول مرة.

ولفتت أن الفنان يجب أن يكون في أفضل صورة أمام جمهوره، كما أنها تحرص بأنها ترتدي ملابس يعبر عن النوع الغنائي الذي تقدمه، ولم يحدث فيه تغيير كبير عن الماضي، موضحة أنها كانت ترتدي "المنديل أبو أويا" في الماضي.

وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية قطعة منها، وتتعامل معهم باعتبارهم عائلتها، موضحة أن الطلب عليها في الأفراح والحفلات لم يعد كما كان في السنوات الماضية.