شكرا لقرائتكم خبر عن فرق شعبية تستقبل ضيوف مهرجان الإسماعيلية للأفلام في حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أنغام السمسمية ورقصات شعبية، استقبلت فرق فنية استعراضية ضيوف حفل افتتاح الدورة ال24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وحرص الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان على الحضور مبكرا للتأكد من الاستعدادات قبل اللحظات الأخيرة من بداية حفل الافتتاح.

تحل دولة ألمانيا ضيفاً شرفياً فى فعاليات الدورة ال ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، والذى من المقرر انطلاق فعالياته مساء اليوم الثلاثاء بقصر ثقافة مدينة الإسماعيلية.

ويقدم البرنامج مجموعة من مختارات الأفلام الألمانية التي تعرض للمرة الأولى بمهرجان الإسماعيلية في دورته 24.

حيث يشارك ٨ أفلام من ألمانيا، منها ٤ أفلام فى المسابقات الرسمية للمهرجان، حيث يشارك كل من فيلم "الطفل المخطط لقدومه"، للمخرجة لورا سولباش، وفيلم "لماذا ارتكبت هيلين كوخ جريمة سرقة سيارة خطيرة؟ اخراج موريتز جيزر، فى مسابقة الروائى القصير، وفى مسابقة الوثائقى القصير، يشارك الفيلم الألمانى "صفارات إنذار" للمخرجة إيالريا دي كارلو، وفيلم التحريك "النعم الثلاث".

أما خارج المسابقات الرسمية للمهرجان، يُعرض ٤ أفلام أخرى من ألمانيا، وهى فيلم "ليس من الضروري أن تكون اليوم" ومدته ٨ دقائق، من اخراج صوفيا جرونينج، وفيلم "أحاديث الحدود"، للمخرج جوناثان برونار، ومدته ٣٠ دقيقة، وفيلم "جيجاي"، للمخرجتان بيترا ستيباتك، ومارين ويس، ومدته ٨ دقائق، وفيلم "طموحات أقل" مدته ٧ دقائق، من اخراج إيريم شوارتز.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية، صانعة الأفلام الألمانية"سيسيل تولي بولونيسيك"، والتى درست علوم الإدارة والثقافة في باريس وبرلين، كما درست إنتاج الأفلام بالأكاديمية الألمانية للسينما والتلفزيون ببرلين، وشاركت بالإنتاج لعدد من الأفلام الروائية، كما حازت على جوائز دولية هامة ومناصب ادارية فى مهرجانات دولية.

كما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الإتحاد الدولي لنقاد السينما “الفيبريسي” الناقد السينمائي الألمانى "فريديرك جايجر"

هذا بالإضافة إلى ورش المهرجان التى بدأت هذا العام مبكرًا حيث تعاون مع معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، من خلال تنظيم ورشة عمل للمخرجة الألمانية "آن زهرة بيراشد"، التي تضم مسيرتها الفنية أعمالًا "عابرة للنوع"، وقامت بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني، بدأت الورشة من القاهرة، بمعهد جوته بالدقي في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري، ثم من 9 حتى 12 مارس بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية.

وتُستكمل الفعاليات بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتي القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان يديرها المخرجين إسلام كمال ومروان عمارة، وستُعقد الورشة باللغة الإنجليزية.

يذكر أن المخرجة والكاتبة الالمانية آن زهرة بيراشد لها أفلام عديدة منها « 24 أسبوع»، و«الطيار المساعد» الذي عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2021.

جدير بالذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ ٢٤ للمهرجان الناقد عصام زكريا.