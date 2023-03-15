شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأيرلندى مارك كازينز فى تكريمه بالإسماعيلية السينمائى: أعشق أم كلثوم ويوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على تكريم عدد من المؤثرين في صناعة الفيلم مصريين وأجانب، فى حفل افتتاح الدورة الـ24 بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتسلم المخرج الأيرلندي مارك كازينز، وتم تكريمه في حفل الافتتاح، وعبر في كلمته عن سعادته بالتكريم ووجوده في مصر، مشيرا إلى أنه معجب ويعشق بشكل خاص عدد من رموز الفن في مصر، وهم شادي عبد السلام، والمعماري حسن فتحي، وأم كلثوم، والمخرج يوسف شاهين.

كما تم تكريم مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والناقد علي محمود، واسم المخرج سميح منسي. وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة تم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم" للمخرج داود عبد السيد، والذي يناقش آثار التعليم المجاني على المناطق الريفية في مصر أيضا النسخة المرممة لفيلم "مقدمة حامد سعيد" للمخرج محمود عبد السميع، والذى يتناول حياة الرسام والمفكر المصرى حامد سعيد.