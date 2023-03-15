شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق مخرج مسرحى "مُدّعى"‏ فى "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد على رزق كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذى يعرض حصريا على منصة ‏watch it‏ فى موسم دراما رمضان 2023، ويقوم ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادى مهنى، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وآخرون، وينتمى المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية فى ‏موسم رمضان.‏

كشف محمد على رزق عن الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال فى تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحى يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل فى ‏مسرح الهواة، وهى شخص يدّعى دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدى مع مصطفى خاطر وهنادى مهنا، وألتقى بباقى الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفى ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهورى يكون مع خاطر وهنادي".‏

عن أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل" قال محمد على رزق: "الاعتماد على كوميديا الموقف ‏بدلا من الكوميديا اللفظية والإفيهات"، وأردف قائلا: "للأسف منذ فترة طويلة أصبحنا نقع فى فخ ‏كوميديا الإفيهات، والكوميديا الحقيقية ليست مجرد نكت فقط، فأهم أنواع الكوميديا هو كوميديا ‏الموقف، وهى التى تعيش بمرور الزمن، أما كوميديا الإفيهات فدائما يتجاوزها الزمان والمكان".‏

وأردف رزق قائلا: "هذا ما يميز كشف مستعجل، لأن العمل مبنى على مواقف ‏وشخصيات درامية وأحداث وتمثيل والضحك سيكون من المواقف وليس مجرد إفيهات ‏لشخصيات نمطية".‏

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏‏النسائى لهنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، ‏‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏‏وإخراج شادى الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكرى ‏فى خامس تعاون له مع المتحدة ‏‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏