شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق مخرج مسرحى "مُدّعى" فى "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد على رزق كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف مستعجل"، الذى يعرض حصريا على منصة watch it فى موسم دراما رمضان 2023، ويقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادى مهنى، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، وآخرون، وينتمى المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية فى موسم رمضان.
كشف محمد على رزق عن الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال فى تصريحات صحفية: "أجسد مخرج مسرحى يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل فى مسرح الهواة، وهى شخص يدّعى دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب مشاهدى مع مصطفى خاطر وهنادى مهنا، وألتقى بباقى الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفى وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهورى يكون مع خاطر وهنادي".
عن أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل" قال محمد على رزق: "الاعتماد على كوميديا الموقف بدلا من الكوميديا اللفظية والإفيهات"، وأردف قائلا: "للأسف منذ فترة طويلة أصبحنا نقع فى فخ كوميديا الإفيهات، والكوميديا الحقيقية ليست مجرد نكت فقط، فأهم أنواع الكوميديا هو كوميديا الموقف، وهى التى تعيش بمرور الزمن، أما كوميديا الإفيهات فدائما يتجاوزها الزمان والمكان".
وأردف رزق قائلا: "هذا ما يميز كشف مستعجل، لأن العمل مبنى على مواقف وشخصيات درامية وأحداث وتمثيل والضحك سيكون من المواقف وليس مجرد إفيهات لشخصيات نمطية".
الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، والبطولة النسائى لهنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى البطولة، محمد لطفي، ومحمد على رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان القدير عزت زين، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي، وإنتاج "k media" كريم أبو ذكرى فى خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة watch it.