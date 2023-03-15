شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: جعفر العمدة دسم وشخصيته تشبهنى في بعض الصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رمضان، إن أفضل لقب له هو اسمه "محمد رمضان" فهو ابن حلال والاسطورة ونبر وان والبرنس، متابعا :"انا فخور باسمى للغاية".

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن مسلسل جعفر العمدة دسم ويتضمن دراما كثيرة ، حيث إن جعفر رجل أعمال كبير في مصر ولكن أمام امه يكون صغير .

ولفت الفنان محمد رمضان، إلى أن هناك صفات في جعفر العمدة تشبه شخصيته الحقيقية، على رأسها علاقة جعفر بأمه تشبه علاقة الفنان محمد رمضان بوالدته، متابعا: جعفر العمدة يشبهنى في أنه كتوم فمستحيل ترى خوفه أو غضبه .

وحول المنافسة بين المسلسلات في شهر رمضان، قال الفنان محمد رمضان إن المنافسة عظيمة والمستفاد الأول هو الجمهور الذى نتصارع جميعا عليه كى نكسب الجمهور ونحصل على رضاه، فالجمهور هو النجم يارب احصل على رضاه ، متابعا :"سأقدم مسلسل مع منصة 7 حلقات فقط بعد رمضان ".