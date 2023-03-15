شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للفرقة القومية على مسرح الجمهورية احتفالا بذكرى ميلاد الموجى.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجى تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 17 مارس على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل، منها: بالسلام احنا بدينا ، الحلوة داير شباكها ، أخرت جرحي ايه ، غلطة واحدة ، مستحيل ، يا حلو صبح ، الليالي ، اسأل روحك ، انا قلبي إليك ميال ، ايه هو ده ، يا حلو يا اسمر ، رمش عينه ، ياما القمر على الباب ، سلمولي على مصر ، اسبقني يا قلبي ، يا مالكاً قلبي ..

أداء سامح منير ، هند النحاس ، أشرف وليد ، ريم كمال ، إيناس عز الدين ، أحمد سعيد ، منار سمير ويحيى عبد الحليم وعازف القانون الدكتور جمال عبد المنعم .

الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى ، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف ، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء ، ثم اتجه إلى التلحين ، وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ ، كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم ام كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح ، رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة .