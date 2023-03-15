شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مهدى مخرج مسلسل "المحمية": يتناول الحفاظ على الأسماك من الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مهدى، مخرج مسلسل المحمية الذى يعرض على قناة الحياة في موسم رمضان المقبل، أن العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض، مشيرا إلى أن أحداثه تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية، وفرح وحمزة حفيدى الجد وهو حارس المحمية، وتتعرض المحمية لخطر وتستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية ابتكارية.

وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل الحلقات وحاليا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان .

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدى، وإنتاح هاشتاج عصام السقا وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.







