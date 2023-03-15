شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: جهود كبيرة بذلها الجميع لخروج الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات الدورة ال24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، في حضور كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الذي حضر نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني، أعقبه أغنية " في عيون السينما "وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي، ويخرج الحفل هشام عطوة حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة ال 24.

ثم صعدت الإعلامية هالة الحملاوي ورحبت بالحضور وقدمت نبذة عن المهرجان والمسابقات المختلفة لهذا العام وقامت بتقديم برومو خاص بالأفلام المشاركة بالدورة ال ٢٤، كذلك أعضاء لجان التحكيم التي تضم كلاً من صانعة الأفلام الألمانية"سيسيل تولي بولونيسيك" رئيسة مسابقتي الأفلام التسجيلية، وفي عضويتها كل من "لي كينج هو"، من كوريا الجنوبية والمخرجة والكاتبة والمنتجة "ميس دروزة" من الاردن ومن سويسرا "مجيد موفاسيغى"، ومن مصر "د.سلمى مبارك"، أستاذ الأدب المقارن والفنون والآداب بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أما لجنتا تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، فتضم كلا من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية "آنا صوفيا جاك"، مدير مهرجان Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومن الجزائر، "نبيلة رزايق" وصانعة الأفلام المستقلة من لاتفيا "سجني بومان" و"فاسيليس سي كراماتسانيس" من أثينا باليونان ومن مصرالمخرجة " نادين خان ".

ثم صعد إلى المسرح الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان مرحباً بالحضور وقال خلال كلمته :"كم تشبه صناعة المهرجانات السينمائية صناعة الأفلام ، إنتاج وميزانية ، جدول أعمال على مدار شهور، تخصصات وفنون مختلفة كلها تتضافر في تناسق لتنتج عملاً مكثفاً لا يستغرق أكثر من فترة زمنية صغيرة".

وتابع قائلاً: اعتاد صديقي د. خالد عبد الجليل أن يقول إن المهرجانات أشبه "بالبازل" ، الذي يتكون من ألف قطعة يجب وضع كل قطعة منها في مكانها المناسب .

وقال عصام زكريا إن هناك جهودا كبيرة بذلها العديد من المسئولين لإقامة الدورة ال٢٤ للمهرجان ، ومنهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي تدخلت بنفسها لحل العديد من المشكلات.

وأضاف زكريا مرحباً مرة أخرى بضيوف المهرجان بالإسماعيلية ، متمنياً إقامة طيبة ومشاهدة ممتعة وفعاليات مثمرة، بعد ذلك صعدت المونتيرة منار حسني رئيسة المركز القومي للسينما وجاءت نص كلمتها كالتالي : " بسم الله الرحمن الرحيم _الساده الحضور مرحبا بكم في مهرجان الإسماعيلية في دورته الرابعة و العشرين إن السينما التسجيلية والأفلام الوثائقية والقصيرة ما هي إلا انعكاس صناعها عن ما قل ودل من حقائق ووقائع قد يحتار المشاهد ليجدها في الفنون الأخرى، حيث نجد أفلام لا تتجاوز مدتها دقائق معدودة وتحتوي على رسائل و معاني يطول شرحها في ساعات و من هنا تأتي أهميه هذه النوعيه من الأفلام " .

وتابعت منار قائلة :" أتوجه بالشكر لكل من ساهم من وقت و جهد لإخراج هذه الدورة وأخص بالشكر وزيرة الثقافة دكتورة/ نيفين الكيلاني والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما لكل ما قدموه لإزالة جميع العقبات التي واجهت هذه الدورة.

كما أتوجه بالشكر لسيادة /اللواء أركان حرب شريف فهمي بشاره محافظ الاسماعيلية وينوب عنه المهندس/ أحمد عصام .

كما أتوجه بالشكر لسيادة الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناة السويس للدعم الذي قدمه سيادته وأتوجه بعميق الشكر لمجموعه عمل مركز احياء التراث السمعي و البصري مدينه الإنتاج الإعلامي علي الجهد المبذول في ترميم الأفلام و أخيراً لا أغفل الجهد الذي قام به زملائي بالمركز القومي للسينما لإخراج هذه الدورة بالشكل الذي يليق بإسم المركز القومي للسينما و التابع لوزارة الثقافة وشكرا " .

ثم القي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما كلمة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني نيابة عنها حيث أكد أن مهرجــان الإســماعيلية الــدولى للأفلام التســجيلية والقصـيـرة هــو الأقدم والأعرق عـلـى مســتوى العالم العربي، وهــو مهرجــان ترســخت تقاليــده عبــر أجيــال عديــدة مــن الفنانيــن العظـام ، الذيـن وضعـوا عـلى كاهلهـم مسـئولية هـذا الكيـان وحافظـوا

عـلي اســتمراريته .

ثم أضاف قائلا : اليــوم ونحــن ندخــل الــدورة الرابعــة والعـشـرين مــن هــذا المهرجــان الــذي يحتفــي بالســينما التســجيلية وصُناعهــا، أن هـذه النوعيـة الفيلميـة التـي تعتنـي بـكل مـا هـو حـي ومبـاشر وواقعي وتمجــد كل مــن هــو إنســاني وتفتــح البــاب لقــراءة التاريــخ وتفهــم الجغرافيــا واســتيعاب التحــولات التاريخيــة والاجتماعية والاقتصادية، لــذا فــإن ميــلاد هــذا المهرجــان في مدينــة الإســماعيلية ، المدينــة التــي أصبحـت عنوانـاً للنضـال والكفـاح الوطنـي ، وسـطر أهلهـا أسـمى آيـات الجهـاد وأكبـر تجليـات حـب تـراب هـذا الوطـن ،كان يعنـي الكثيـر بالنسـبة للسـينما التسـجيلية بشـكل عـام ، ولصُناعهـا بشكل خاص ... حيـث اسـتطاع صنـاع السـينما عبـر الأجيـال المختلفـة أن ينهلوا من حكايات هذه المدينة وينسجوا منها مادة لأفلام عاشت وبقت وأثرت.

بعدها استقبل المسرح كل من نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع .

ثم بدأت التكريمات بلمسه وفاء لتكريم اسم المخرج الراحل سميح منسي وتسلمت درع التكريم ابنته يارا سميح منسي، ثم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع وتسلم درع التكريم ، واعقبه تكريم المخرج الأيرلندي "مارك كازينز".

وانتهي الحفل بعرض أفلام الافتتاح التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر وأيضاً النسخة المرممة لفيلم " مقدمة حامد سعيد"للمخرج محمود عبد السميع والذي يتناول حياة الرسـام والمفكر المصري حامـد سـعيد .

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يشارك به هذا العام نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من أفلام الطلبة كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضاً يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جداً و٤ أفلام في برنامج أفلام البورتريه بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضاً يحتفي المهرجان بالسينما الالمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض ٦ أفلام .

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر ان تستمر فعاليتها حتى 20 من مارس الجاري، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١