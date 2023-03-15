شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات الجزء الثانى من مسلسل "يحيي وكنوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست محمد عدلى مؤلف الجزء الثانى من مسلسل "يحيي وكنوز"، والذى يعرض في موسم رمضان على قناة دى إم سى، إن المسلسل يتناول عددا من الشخصيات، منها الملك خفرع ويجسده الفنان خالد سليم ورمسيس الثالث ويجسده الفنان إسلام جمال، ويجسد الفنان أحمد العوضي شخصية امنمحات، كما يجسد الفنان أحمد صلاح حسني حاكم الاقليم بيبي نخت، ويجسد الفنان محمد عبد الجواد الملك سنفرو، كما يجسد الفنان خالد الدهبي الملك مينا، ومحمد ثروت الدكتور عجيب .

وأضاف أنه يوجه الشكر للشركة المتحدة على توفير كافة الإمكانيات للمسلسل ومن المقرر خروجه بأفضل صورة فى موسم رمضان المقبل .

وأكد السيناريست محمد عدلى مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز" أن الجزء الثانى من العمل يناقش الحضارة المصرية القديمة بمعالجة جديدة وأحداثه كلها مليئة بالمفاجآت، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان على قناة dmc.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365":" يوجد في العمل عدد من الملوك المصريين القدماء أكثر من الجزء الأول، من خلال شخصيات لها علاقة بالدراما، كما يوجد دكتور عجيب الذى يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت وهو شرير كوميدى لديه هدف معين أكثر من سرقة الآثار" .

وأشار إلى أن العمل يضم 30 حلقة ويعرض على قناة دى إم سى، ويشارك به مجموعة من الفنانين منهم علاء مرسى وسامى مغاورى وعصام السقا، وفنانين آخرين يتم الكشف عنهم خلال البرومو الذى يطرح خلال أيام قليلة .

وأكد محمد عدلى أنه انتهى من تسجيل الحلقات وحاليا في مرحلة التحريك مشيرا أنه يراهن على الجزء الجديد من مسلسل يحيي وكنوز كدراما ورسوم متحركة ينافس بها منصات عالمية .

وتعرض قناة Dmc الجزء الثانى من مسلسل الكرتون "يحيى وكنوز" في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حقق نجاحًا كبيرًا وتعلق الأطفال به بشكل كبير، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الذى عرض فى موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.