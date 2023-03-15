شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام بأغنية "في عيون السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات افتتاح الدورة ال24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ قليل بقصر ثقافة الإسماعيلية، بأغنية بعنوان " في عيون السينما". والأغنية من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي ويخرج الحفل هشام عطوة، حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة ال ٢٤.

ومن المقرر أن يتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف "مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير "محمود عبدالسميع"، والناقد "علي محمود"، وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة يتم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر ايضا النسخة المرممة لفيلم " مقدمة حامد سعيد"للمخرج محمود عبد السميع والذي يتناول حياة الرسـام والمفكر المصري حامـد سـعيد .

وعلى أنغام السمسمية ورقصات شعبية، استقبلت فرق فنية استعراضية ضيوف حفل الافتتاح الدورة ال٢وحرص الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان على الحضور مبكرا للتأكد من الاستعدادات قبل اللحظات الأخيرة من بداية حفل الافتتاح.