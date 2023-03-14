صدر نسرين طافش يخرج من ملابسها في وصلة رقص بأحضان رجل غير زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن صدر نسرين طافش يخرج من ملابسها بأحضان شخصية معروفة والان مع التفاصيل

دبي - ايمان التهامي - الكثير من الإنتقادات طالت الفنانة نسرين طافش عقب تداول مقطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه برفقة الإعلامي والفنان اللبناني محمد قيس في حفل خيري لجمع الأموال للمصابين بالسرطان، وما استفز المتابعين لباس نسرين طافش المكشوف، ورقصها المثير بأحضان الفنان.

وارتدت نسرين طافش جمبسوت ضيث أبيض اللون دون أكمام، مكشوف الصدر، مع حذاءً كعبٍ عالٍ، وتزينت باكسسوارات ناعمة، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان، وبلون اسود بدل الأشقر النحاسي الذي عرفه بها الجمهور، ووضعت مكياجا ناعما، ابرزت فيه جمالها.

وجاءت التعليقات مهاجمة ومنتقدة لتصرف نسرين طافش ورقصتها المثيرة والحميمية بأحضان قيس، وانتقد البعض ظهور صدر نسرين طافش بطريقة مخجلة حتى كاد يخرج من ملابسها الضيقة والمكشوفة، بينما نال ظهورها اعجاب الكثير الذين تغزلوا بجمالها واطلالتها.