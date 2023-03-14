شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة ثقافية فى الأوبرا غدا احتفالا بذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام ندوة ثقافية بعنوان النهر الخالد بدار الأوبرا غدا الأربعاء الموافق 15 مارس ضمن احتفالات الأوبرا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وتستضيف الشاعر بهيج شبل أباظة ويديرها الشاعر علي عمران، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل إلى جانب فقرة فنية لـ أشرف علي وذلك بالمسرح الصغير.



احتفلات الاوبرا بميلاد محمد عبد الوهاب يتناول الحوار مشوار الموسيقار محمد عبد الوهاب وأهم محطاته الفنية كما تستعرض بعض الجوانب الإنسانية فى حياته وعلاقاته بزملائه من الفنانين والموسيقيين .

يذكر أنه يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وامسية فنية وثقافية.