شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الخامس من مسلسل "جلطة كبرت العيلة" على WATCHIT في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة WATCHIT عرض الموسم الخامس من المسلسل الكوميدى الأردنى "جلطة كبرت العيلة"، وهو العمل الذى حقق نجاحا على مدار أجزائه الأربعة السابقة.

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المسلسل بطولة النجوم الكوميديين أمل دباس وزهير نوباني ومحمد خير الجراح، إلى جانب جيني اسبر وشريف الزعبي وليا مباردي وزينة خريسات ومايا الصعيدي. وينضم وجهان جديدان، وهما الفنانة السورية الكبيرة وفاء موصللي، والشابة سارة خصاونة.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الماراثون الرمضاني 2023، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام توليفة متنوعة من الأعمال الدرامية، التي ينتظرها الجمهور، كما أن الكوميديا كان لها نصيبا كبيرا من تلك الأعمال، إذ إنها لم تقتصر على النجوم الذي اعتادوا تقديمها خلال السنوات الماضية، إنما نرى هذا الموسم تقديم عددا من النجوم الكوميديا بعد الدراما القوية التي قدموها المواسم الماضية.