شمس الكويتيه تتعدي كل الخطوط بفيديو خادش بالبكيني ابو فتله علي البحر ورجل يحملها بطريقه فاضحة ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - اثارت الفنانه شمس الكويتيه جدلا كبيرا بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص خادشة وغير لائقه مع احد الاشخاص في البحر وكانت ترتدي المايوه ابو فتله الذي اظهر عضو حساس في جسمها شاهد الفيديو كامل..

بدون كسوف ولا خجل شمس الكويتيه تثير غرائز الرجال

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو غير لائق للفنانه شمس الكويتيه وهي تقوم باستعراض جسمها امام البحر مع رجل اعمال سعودي وهي ترتدي المايوه ابو فتله الذي اظهر عضو حساس في جسمها وقامت الفنانه شمس الكويتيه بنشر هذا الفيديو ومشاركته مع جمهورها على الفيسبوك وبعد نشره بساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني ونال انتقاد الكثير من المتابعين للفنانه شمس الكويتيه على انستغرام والفيسبوك لاحتواء الفيديو على لقطات غير اخلاقية وهي تقوم بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه واظهار جسمها بالكامل امام الكاميرا بدون كسوف ولا خجل..