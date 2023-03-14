شكرا لقرائتكم خبر عن حياة نيللى كريم وابنها الوحيد فى خطر.. مسلسل عملة نادرة على watch it رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث نشرت عبر "إنستجرام" البرومو الرسمي للعمل، والذي تردد من خلاله نادرة (نيللي كريم) إن حياة ولدها في خطر بسبب الظلم والطمع بعد وفاة والده.

ويشهد المسلسل العديد من الصراعات بين عائلة "عبد الجبار" التي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبو عصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية، على المناصب والأرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينيات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.



عملة نادرة

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.