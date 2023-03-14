شكرا لقرائتكم خبر عن الوصية فرصة ولا ورطة..برومو جديد لمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" برومو جديد للعمل، إذ بدأ البرومو بوصية "جلال المسيطر" زوج سميحة جاهين (يسرا) أن ترث ثروته وتعود هي وابنائها من كندا إلى مصر للبحث عن والدته وأخذ الأوراق منها، لتعود إلى مصر وتبدأ بعدها رحلة مغامرات كوميدية أثناء بحثها عن حماتها.

ينتمي مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" لنوعية الأعمال الكوميدية، ويقوم ببطولته يسرا، مايان السيد، آدم الشرقاوي، شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنها وابنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

يذكر أن يسرا قدمت العام الماضي مسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها بطولته كل من: غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.