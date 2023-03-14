شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة" أنا قادر" تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان ، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، حيث مازلت الاغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل .

أنا قادر يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها احمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.