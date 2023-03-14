شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بطل مسلسل "حرب" من 10 حلقات والعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يصور النجم أحمد السقا حالياً أحداث مسلسل "حرب" والذى يتقاسم البطوله معه الفنان محمد فراج، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، ومكون من 10 حلقات، وتدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة .

واسند مسؤلو المسلسل تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادرجلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه في موسم دراما رمضان ، ومن المقرر أن يعرض العمل في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان .



احمد السقا ومحمد فراج

يشار إلى أن أحمد السقا شارك في بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

اما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف في مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلالن وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال