شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد.. أول فنان عربى يتصدر قائمة الـــ IFPI بأغنية "قادر أكمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد سعد ، بأغنيته الجديدة "قادر أكمل"، المركز الأول، فى قائمة أفضل الأغنيات إستماعا فى الشرق الأوسط، على جميع المنصات الرقمية من المنظمة العالمية IFPI وهى منظمة الاتحاد الدولى لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى المنظمة التى تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.



احمد سعد

لاشك أن تفاعل الجمهور فى الفترة الماضية، على صفحات النجم أحمد سعد بمواقع التواصل الاجتماعى، واهتمامه بأغنية "قادر أكمل" والتى احتفل بطرحها مع جمهوره ومتابعيه فى عيد الحب الماضى، كان له هذا التأثير الإيجابى فى استمرار النجاح واحتلال الأغنية لمركز الصدارة.

أغنية "قادر أكمل"، أغنية رومانسية، عاطفية يحكى سعد فيها عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد على أن من قبلها عمره غير محسوب. "قادر أكمل"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو.