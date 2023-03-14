ماجد المهندس يحيي حفلاً غنائيًا في الإمارات 17 مارس

يحيى المطرب ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا في الإمارات، يوم الجمعة الموافق 17 مارس، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "يا عيونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، حيث إن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

كما طرح مؤخرًا ماجد المهندس أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :