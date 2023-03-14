نجوى كرم تكشف موعد طرح البومها الجديد

بيروت- لايف ستايل كشفت الفنانة نجوي كرم موعد طرح البومها الجديد، وذلك من خلال برنامج mbc trending. وقالت نجوي:" ان شاء الله الألبوم يكون جاهز في عيد الفطر ويارب يعجب الجمهور". وطرحت الفنانه نجوى كرم أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم حلو الدنيا وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب. والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي - روبير الأسعد - وقام بأعمال الهندسة الصوتية م.فادي جيجي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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