بعمر الـ16.. لن تصدّق كيف كان شكل روبي في أول ظهور سينمائي لها! – لقطة نادرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 05:51 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة قديمة للفنانة روبي في أول ظهور سينمائي لها، إذ كانت وقتها في عمر الـ16 عام، مما خطف الأنظار إلي جمالها المبهر وملامحها البريئة.

أول ظهور سينمائي لروبي

وتعود تفاصيل الصورة إلي أول فيلم سينمائي تشارك روبي فيه، وظهر باسمها الحقيقى رانيا حسين من خلال فيلم “فيلم ثقافي”، بمشهدين فقط وكان عمرها 16 عاما، وجاء لها الفيلم بعد ظهورها في عدة إعلانات بالتليفزيون، والظهور في أكثر من فيديو كليب.

أبرز المعلومات عن روبي

تبلغ الفنانة روبي واسمها الحقيقي رانيا حسين محمد من العمر 42 عامًا سنة، حيث ولدت في شهر أكتوبر من عام 1981، التحقت بكلية الحقوق في جامعة بني سويف.

بدأت مشوارها الفني من خلال تقديم البرامج، وظهرت كممثلة في البداية لكنها نالت شهرة عارمة عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها “إنت عارف ليه”.

في بدايتها عملت كممثلة في بعض الأعمال، ومنذ ظهورها الأول على شاشة السينما استطاعت أن تخطف الأنظار حولها، وأطلت في “فيلم ثقافي”، الذى تولى بطولته فتحى عبد الوهاب وأحمد رزق وأحمد عيد، حيث أدت دورا صغيرًا ضمن أحداث الفيلم.

بعدها بعام شاركت روبى في فيلم “سكوت هنصور” ولعبت دور “بولا” ابنة لطيفة، وبعدها تغير اسمها من رانيا إلى روبي بعد اقتراح من المخرج يوسف شاهين.

بحلول عام 2003 كانت انطلاقة ونقلة كبيرة للفنانة روبي، خلال ظهورها كمطربة في أغنية “أنت عارف ليه” التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث قام المخرج شريف صبرى برعايتها فنيًا.

وقدمت بعدها كليب “ليه بيداري كده” الذى أثار الجدل بسبب ركوبها العجلة أثناء الكليب، الأمر الذى جعل اسمها معروفًا بالنسبة للجميع وذلك ضمن البوم ابقى قابلني الذي ضم 8 أغنيات.

وأنتج لها المخرج شريف صبري فيلم “7 ورقات كوتشينة” وقدمت خلاله أغنيتي “كل ما أقوله اه”، و”أنا عمري ما استنينت حد”.

وقدمت روبي ألبوم آخر عام 2007، بعنوان “مشيت ورا احساسي”، وضم 9 أغنيات منهم مالي، مشيت ورا احساسي، اه من عمايله، مش هتقدر.

-وكان لها مشاركات أخرى في السينما والدراما منها ظهورها في عام 2011 فيلم “الشوق”، الذى أخرجه خالد الحجر، بطولة سوسن بدر وسيد رجب الذى كتب الفيلم، وظهرت مع شقيقتها “كوكي”.

يعد دور روبي في “سجن النسا” بطولة نيللي كريم عام 2014، بمثابة نقلة كبيرة في مشوارها في عالم التمثيل، فبعد غياب عن الشاشة، ظهرت فجأه روبي بهذا الدور الذى قدمته باحترافية شديدة، وأشاد النقاد بأدائها.

أحدث أعمال روبي في السينما

وفي السينما، طرح للنجمة روبي مؤخرًا في دور العرض السينمائية فيلم “جروب الماميز” بمشاركة مجموعة من الفنانين

يُذكر أنّ فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، ودارين حداد، ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهنّ أزمة في التعامل مع أبنائهنّ في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررنّ الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهنّ.

روبي في رمضان 2023 بمسلسل «حضرة العمدة»

وفي سياق متصل، يُذكر أن الفنانة روبي تشارك في مسلسل “حضرة العمدة” للكاتب إبراهيم عيسى، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على شاشات التلفزيون في الموسم رمضان 2023 المقبل، وهو من إنتاج ريمون مقار، وإخراج عادل أديب.

والمسلسل من بطولة الفنانة روبي بجانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد محمود عبدالعزيز،سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وغيرهم ليستمر بذلك تواجد روبي في الموسم الرمضاني مرتين متتاليتين، عقب تقديم مسلسل “رانيا وسكينة” في الموسم الماضي.

وأحداث مسلسل “حضرة العمدة” تدور حول شخصية “صفية الفارس”، أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، والتي تتعرض لضغوط كبيرة من جانب عائلتها من أجل العودة لقريتها، والترشح للعمودية، لتقع العديد من المواقف والتحديات في إطار إجتماعي درامي.

وكانت الفنانة روبي تحدثت عن المسلسل خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة “إنرجي” مشيرة الي تحمسها الكبير لتجربتها الدرامية الجديدة فقالت :”معروف عني أنّي مُغامِرة وجَرِيئة، ومش بخاف تَقديم الأعمال الجديدة في الدراما والغناء، لذا أنا مُتَحَمِّسة للعمل لأَوّل مَرّة مع إبراهيم عيسى”.

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