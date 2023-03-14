شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" للنجمة يسرا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام تنفصلنا على شهر رمضان الملىء بالأعمال الدرامية المتنوعة، والتي تقدم من خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة دسمة لجميع فئات الجمهور سواء على المستوى الكوميدى والأكشن والتاريخى، والدينى، الشعبى، والإجتماعى، وهو ما يجعل الجمهور في حيرة كبيرة من حيث متابعة كل الأعمال المتنوع في الموسمر الرمضانى، ومن خلال تلك الأعمال مسلسل " 1000 حمد لله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والمقرر عرضه في رمضان، من إخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب، وخلال السطور التالية، نستعرض قصة العمل وأبطاله.

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الأعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها ، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها .. وزوجها الراحل الدكتور جلال للبحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنه8ا وبنتها لتفاجئ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.