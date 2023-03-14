معلومات صادمة تعرفها لأول مرة عن طليق أيتن عامر.. والمفاجأة بعلاقته بـ هيفاء وهبي؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:51 مساءً - مشاجرة كبيرة، نشبت فى الأيام الماضية بين الفنانة آيتن عامر، وطليقها محمد عز العرب، وذلك بعد قيام الأخير بمحاولة اصطحاب الطفلين (يوسف وآيتن)، إلى منزله والاعتداء على والدة آيتن عامر والتى تبلغ من العمر 71 عاما، وهو ما جعل آيتن تستنجد بأفراد الأمن الخاص بالكومبوند الذي تسكن فيه، وقاموا بدورهم بإيقاف سيارة عز العرب وتم إبلاغ الشرطة.

من هو طليق أيتن عامر؟

محمد عز العرب من مواليد محافظة القاهرة، ولد في 1 يناير 1981، وهو مدير تصوير بدأ عمله فى مجال الفن كمصور مساعد فى العديد من الأعمال السينمائية، كان أبرزها: (لعبة الحب والرهينة) للفنان أحمد عز.

ثم بدأ فى اكتساب العديد من الخبرات، فى مجال التصوير وأصبح مصور رئيسي فى مجموعة كبيرة من المسلسلات وكانت البداية مع مسلسل الحارة ويعتبر هذا المسلسل هو أول عمل لمحمد عز العرب كمصور فى مجال الدراما.

وبعد نجاح هذا العمل واعجاب الجمهور بالإخراج والتصوير، بدأ فى اختيار محمد عز العرب كمدير تصوير فى الكثير من الأعمال ومنها زنقة ستات وعنتر وبيسة.

وكان محمد عز العرب حتى عام 2015 واحد من أهم المصورين ومديري التصوير فى المجال الفني ولا يعرفه أحد سوى صناع الدراما والسينما الذين يتعاونون معه فى السينما والتلفزيون، إلى أن بدأت علاقته بآيتن عامر وأعلن خطوبته عليها وأصبح حديث الجميع على صفحات السوشيال ميديا.

صداقة عز العرب مع هيفاء وهبي

وأشتهر بعدها محمد عز العرب بعد خطوبته وزواجه من آيتن عامر وعمل فى كثير من الأفلام المهمة ومنها بين السريات وعلشان خارجين وأهو ده اللى صار ، وكان أخر أفلام مدير التصوير محمد عز العرب فيلم أشباح أوروبا للفنانة هيفاء وهبي، الذي تربطه بها علاقة صداقة، وعمل فى هذا الفيلم كمدير للتصوير والفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تفاصيل الأزمة بين أيتن عامر وزوجها

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنانة آيتن عامر، اتهمت فيه طليقها محمد أحمد سعيد عز العرب، بالاعتداء عليها، وذكرت أنه حضر لمسكنها داخل كمباوند بالشيخ زايد، واعتدى عليها ووالدتها، وحاول اصطحاب طفليهما بالقوة داخل سيارته، إلا أن أفراد الأمن الخاص بالكمباوند استوقفوه، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

ووجهت الفنانة أيتن عامر اتهاما لطليقها بالاعتداء عليها، ومحاولة اصطحاب طفليهما اللذان يقيمان بصحبتها بالقوة داخل سيارته.

أعلنت النيابة العامة عن قرارها موضحة ان تم اخلاء سبيل محمد عز العرب المصور السينمائي، طليق آيتن بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى

وإخلاء سبيل الفنانة آيتن عامر بالضمان الشخصي من سراي النيابة العامة وإخلاء سبيل والدة أيتن عامر.

وتسليم الطفلين يوسف محمد 6 سنوت وآيتن محمد 7 سنوات إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية.

أيتن عامر وقصة زاوجها من عز العرب:

وكانت قد تمت خطوبة أيتن عامر ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى. احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

وكان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالســخيف ثقـــيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات”.

ووقــع الطلاق رسميًا بين الفنانة المصرية أيتن عامر، وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، على يد محام شهير في منطقة المنيل بمحافظة القاهرة.وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات. أثمر عن طفلين

ورزقت أيتن عامر بطفلين من زوجها محمد عز العرب، وهم ”أيتن ويوسف”، وحرصت الفنانة على إخــفاء صورهما عن الإعلام.

أيتن عامر تكشف كواليس حفل زفافها:

حكت الفنانة آيتن عامر عن كواليس حفل زفافها، لافتة أنها كانت تنوي عمل حفل لعقد القرآن فقط، ولكن هاجمتها شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر، وطلبت منها عمل حفل زفاف كبير ليفرحوا بها -على حد تعبيرها-.

وقالت آيتن عامر خلال لقائها هي وشقيقتها وفاء عامر مع الإعلامية منى الشاذلي في «برنامج معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الخطوبة كانت عائلية وأنها كانت تنوى عمل شهر عسل.

موضحة: «إحنا (أنا وزوجي) دماغنا كانت مختلفة شوية ويمكن لما جينا اتخطبنا، قولنا مش هنعمل خطوبة كبيرة، أهلنا هيجوا البيت، وبعدين هنروح مكان مقفول علينا إحنا بس.

ولما قولنا نعمل فرح، قولنا هنعمل كتب كتاب كبير، ومش لازم نعمل فرح، ونشيل الفلوس أحسن نطلع بيها شهر عسل حلو».

وأشارت آيتن عامر إلى أنها تفاجئت بحجز مطعم يوم كتب الكتاب أمام المسجد الذي عقدوا فيه القرآن وتناولوا فيه طعام الغداء لافتة أنها أخبرت شقيقتها أنها لن تقيم حفل زفاف لأنها تنوي السفر لفرنسا.

مؤكدة أن شقيقتها هاجمتها بشدة، معقبة: «قامت الدنيا مقعدتش وإحنا عاوزين نفرح وحرام عليكي وأنتي آخر العنقود يعني متعمليش فرح، وإحنا عاوزين فرح وعاوزين نفرح، وفي الآخر قولنا إننا هنعمل فرح».

وتابعت: عز زوجي أطول مني لذا اشتريت الحذاء المناسب وقمت بتطريزه من نفس خامة الفستان، وبعد نصف ساعة من حفل الزفاف خلعت الحذاء وذيل الفستان حتى استطيع التحرك.

وبعد الحفل بحثت عن الحذاء وذيل الفستان ولم أجده، مضيفة: “واقعة الأولى من نوعها أن ديل فستان العروسة وجزمتها يتسرقوا مكنتش مصدقة، أموت وأعرف مين سـرقهم”.

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