هذه الطفلة أصبحت أشهر وأجمل ممثلة مصرية ولم تتزوج حتى الآن وستشارك بموسم رمضان 2023.. قوي الملاحظة فقط سيتعرف عليها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:51 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة شهيـرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتها اللافته.

إنها الفنانة أمينة خليل التي نشرت صورة من طفولتها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

وظهرت أمينة خليل في الصورة من طفولتها، وذلك استجابة منها لأحد متابعيها حين طالبها بنشر صورة وهي صغيرة.

أمينة خليل وهي طفلة

نشأة أمينة خليل

ولدت أمينة خليل في محافظة القاهرة. وتنتمي لعائلة فنّية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل. مما جعلها تهتم بالتمثيل منذ صغرها، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009، قررت الإنضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

بجانب التمثيل، كانت أمينة تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وإستديوهات أخرى. كما تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

انطلاقتها الفنّية

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مشاركتها بدور بسيط في مسلسل الجامعة. ثم رشحها المخرج مروان حامد حينما شاهدها تغني في إحدى الحفلات للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز عام 2012. في نفس العام، شاركت في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها. في العام التالي.

شاركت يسرا للمرة الثانية في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش. بعدها توالت أعمالها السينمائية والدرامية، ففي عام 2014، شاركت الفنان عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، بمشاركة الفنانة لبلبة وإخراج رامي إمام. حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم دور نازلي في مسلسل جراند أوتيل عام 2016، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950.

زواجها وحياتها الشخصية

تزوجت خليل من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة. في يوليو 2020، تمت خطبتها على رجل الأعمال «عمر طه» ولكن تم فسخ الخطبة مؤخرًا قبل الزفاف بوقتٍ قليل.

أمينة خليل تشارك في رمضان 2023 بمسلسل “الهرشة السابعة”

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة أمينة خليل المتابعين عبر حسابها الرسمي بـموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البرومو الرسمي لمسلسل «الهرشة السابعة»، والذي من المقرر عرضه في الموسم رمضان 2023 المقبل

وروجت أمينة خليل مسلسل «الهرشة السابعة» عبر حسابها بـموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: «الاعلان الرسمي لمسلسلنا «الهرشة السابعة»، كل سنة وانتم طيبين».

وأظهر البرومو الدعائي لمسلسل «الهرشة السابعة» تفاصيل الحياة الزوجية التي من المقرر أن يدور حولها فكرة العمل الدرامي، حيث تظهر أمينة خليل في البداية تبدأ حياتها بسعادة لتواجة بعد فترة وجيزة العديد من المشكلات خاصة بعد إنجابها لطفليها، والتي تتمثل في الملل الذي يواجه الزوجين، من زيادة رغبة المرأة بالاهتمام وانشغال الرجل في العمل، والذي تظهره أمينة خليل في طلبها لذلك الأمر.

ويشارك في بطولة مسلسل «الهرشة السابعة» عدد من النجوم، أبرزهم، : أسماء جلال، محمد شاهين، على قاسم، أمينة خليل، محمد محمود، عايدة رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

فيلم شقو أحدث أفلام أمينة خليل

وأما عن أحدث أفلامها، فقالت أمينة خليل: أجسد شخصية فُتنة خلال أحداث فيلم شقو وهي شخصية مش عجوزة دا كلام غير حقيقي، وكمان شائعات مشاركتي في فيلم يحمل اسم 532 مع المخرج ياسر سامي غير صحيحة.

وتابعت: فيلم وش في وش بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم، ولما الفنان بيومي فؤاد بيتأخر أو بيسافر بنضطر ننتظره لأن له بصمة خاصة ومميزة في كل عمل.

وأضافت: أماكن تصوير “شماريخ” صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لـ مشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.

يُشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة مجموعة من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

آخر أعمال أمينة خليل

يُذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2022 بـ “مسلسل العائدون“، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، هاني رمزي.

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