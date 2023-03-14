شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان مسرحيان وندوة وحفل في اليوم الثانى من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في اليوم الثاني من مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته ال32 والذي يقام في الفترة من 13 وحتي 20 مارس برئاسة الأستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح ، عرضان مسرحيان هم "سلام يا سلامة " لمسرح دبي الأهلي تأليف ناجي الحاي ، وإخراج عمر غباش ، وعرض " قاعة الخليج " تأليف علي جمال ، وإخراج عبد الرحمن الملا ، لفرقة مسرح كلباء الشعبي .

كما تقام ندوة الملتقي الفكري " المسرح والبيئة " ويشارك فيها كلاً من الدكتور چورچ مطر من لبنان ، والدكتور حسن يوسفي من المغرب ، والدكتور محمد المي من تونس ، والدكتور محمد شيحة من مصر ، والدكتور علي محمد سعيد من السودان ، والأستاذ عبد الله مسعود من الإمارات ، والدكتور فهد الكغاظ من المغرب ، ويقام كذلك حفل جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي الدورة السادسة عشر ، وهو الفنان القدير محمد ياسين من البحرين ويدير الحوار الاستاذ جمال صقر من البحرين ، كما سيلتقي الأستاذ أحمد أبو رحيمة مع أوائل الطلبة في أول أيام ملتقي الشارقة الحادي عشر لأوائل المسرح العربي .

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.

تمنح الأيام جوائز فنية للفرق، الممثلين والفنيين باحتفال ختامي يتخلله تكريم فنان عربي فائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، إضافة لتكريم أحد رواد الحركة المسرحية المحلية .