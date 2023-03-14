شكرا لقرائتكم خبر عن 31 سهرة فنية وثقافية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجًا فنيًا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وأمسية فنية وثقافية تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا .

تفتتح الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف الذى يحتضن 8 عروض تنطلق اعتبارا من أول أبريل وتبدأ بحفلين متتاليين لفرقة الموسيقات العسكرية وطلاب فصول مركز تنمية المواهب، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة أيامنا الحلوة، دينا الوديدي وفرقتها، فريق مسار إجباري، فريق مواويل، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي.

ويشهد المسرح الكبير 4 حفلات يحييها كل من الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهيرعمرو سليم، الفنان الكبيرعلي الحجار، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايستروأحمد عويضة.

ويقام على المسرح الصغير 11 سهرة عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها باكستان، فلسطين، إندونسيا، اليمن، بنجلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة الإنشاد الديني وحفل آخر ضمن سلسلة وهابيات .

وتمتد الفعاليات لمسرح سيد درويش " أوبرا االأسكندرية " حيث يقام 4 عروض لكل من فريق على مر الأجيال ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي و فرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى