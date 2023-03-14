صورة لـ أصالة نصري تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل.. هكذا ستبدو في 2023 !!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:54 مساءً - تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب كل مرة تظهر فيها على شاشات التلفاز، أو من خلال الصور التي تشاركها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“.

الأمر الذي يُثير الجدل في كل مرة، هو ظهورها بملامح شابة لا تناسب عمرها الحقيقي، ويتساءل الكثير عن السر وراء جمال أصالة وكيف وتحافظ على شبابها حتى بعد مرور هذه السنوات منذ أول مرة ظهرت فيها.

الجمهور يسخر من أصالة

وكعادة روّاد السوشيال ميديا في تناول مثل هذه الأمور بشكل ساخر، تداول البعض صورًا للفنانة أصالة ولكن كانت بملامح طفلة في العاشرة من عمرها، وعلقوا على الصورة: “أصالة في عام 2035″، أي أن الفنانة أصالة مع مرور الوقت ستصبح ملامحها أصغر.

صورة متداولة لأصالة نصري تسخر من ملامحها الجديدة

واختلفت ردود أفعال روّاد السوشيال ميديا مع صورة أصالة المداولة، إذ قال البعض إن صوته وحده يكفي مهما سخر منها أي شخص، فيما قال البعض الآخر أن السر في هذا عمليات التجميل ذات التقنية العالية.

أصالة تُثير الجدل حول حملها

وكانت الفنانة السورية أصالة، أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ببطن منتفخ خلال جلسة تصوير خضعت لها مع ابنتها شام الذهبي، حيث زعم الجمهور حملها بطفلها الأول من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وذلك بعدما شاركت شام الذهبي ابنة أصالة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جمعها بوالدتها الفنانة أصالة، ظهرت خلاله بإطلالة وردية وبطن منتفخ، وفور نزول الفيديو انهالت التعليقات من المتابعين حول حقيقة حمل أصالة بطفلها الأول من زوجها فائق حسن.

وامتنعت الفنانة أصالة عن التعليق، على تساؤل الجمهور حول حملها بطفلها الأول من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث شاركت مجموعة صور قبل حفلها في قطر، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: خلطة من البساطة والرقي والتذوق العالي والسموّ بالتّعامل هيك صفات أهل قطر الغاليين.. إمبارح كان إضافة لفنًي ودافع لروحي ليبقوا مثل ما أنا بتمنّى لهم يبقوا.. شكرًا على المحبة الهائلة اللي غرقنا فيها والصداقة اللي وثقناها بأجمل ساعتين بليله ماحدا فينا رح ينساها.

آخر أعمال أصالة

وعلى الصعيد الفني، طرحت أصالة في أول مارس الجاري أحدث أغنياتها “ما عرفتك”، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وتقترب من المليون خلال يوم واحد فقط منذ طرحها.

وأغنية “ما عرفتك” من كلمات الشاعرة “المُزن” في تعاون أصالة الأول معها، والأغنية ومن ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وتريات هيثم سعدون.

وكانت شركة “روتانا” قد نشرت على صفحتها الخاصة في “إنستجرام” البرومو التشويقي للأغنية قبل طرحها رسمياً.

كما طرحت الفنانة أصالة نصري في آخر يناير الماضي، أغنية تحمل اسم “شيخة الكون”، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية شيخة الكون، لـ أصالة نصري، من كلمات: علي الفضلي، ألحان: محمد أبودلة، توزيع موسيقي: حسام كامل.

كليب سيد الغرام

من جهة أخرى، حقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 23 ديسمبر الماضي.

كليب “سيد الغرام” لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات الشاعر: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

حفل أصالة في قطر

وكانت الفنانة أصالة، قد شوقت المتابعين لحفلتها الغنائية في قطر يوم 2 من مارس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “في قطر الغاليه رح لاقيكم ب ٢ مارس .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم ياأهل الطيب والبساطه والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر”.

وأقيم الحفل وقدمت المطربة السورية لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.

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