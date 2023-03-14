هيفاء وهبي تنتظرالعودة للمشاركة في موسم أفلام عيد الفطر 2023

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد بعض متابعيها الذين تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ميديا بالإساءة، وطلبت من جمهورها عدم تجاهل أي إساءة واللجوء إلى القانون فوراً؛ لأن المتنمر والمخطئ لا بد أن يحاسب، وأكدت أن إقدامها على استخدام حق التقاضي محاولة لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على السوشيال ميديا.

وقالت هيفاء وهبي، في تصريحات عبر إحدى القنوات اللبنانية: "لأنه آمن شيء يجيبلي حقي ودي رسالة لغيري من الناس وبقول لهم أي حد يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزاءه ولازم يلجأوا للقضاء؛ لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب هذه الأشخاص أن تأخذ جزاءها ويتم معاقبتها وحبسها فوراً".

هيفاء وهبي تنتظر المشاركة في موسم أفلام عيد الفطر



وتنتظر هيفاء وهبي العودة للمشاركة في موسم أفلام عيد الفطر 2023؛ من خلال فيلم "رمسيس باريس"، الذي انشغلت بتصويره الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وتشارك فيه مع كل من محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة، محمد ثروت، ومحمود حافظ، وغيرهم، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع "سينرجي فيلمز".

وسبق أن غادرت هيفاء وهبي منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2022، بعد إعلان شركة التوزيع عدم عرض فيلمها "أشباح أوروبا" لأسباب تتعلق بعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وطبع النسخ في الوقت المناسب، بينما أكد البعض أن منتج الفيلم محمد وزيري، المتواجد حالياً في السجن، هو الذي طلب عدم عرض الفيلم في اللحظات الأخيرة.

فيلم "أشباح أوروبا" هو التجربة الأولى لمحمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، في عالم الإنتاج السينمائي؛ من خلال شركته Snapers Production، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، وعباس أبوالحسن، عن قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية.

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة إخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون للكثير من المواقف والصراعات؛ تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.

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