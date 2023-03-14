شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت ست خاينة".. طرح البرومو الثانى لمسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة cbc برومو ثان لمسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وسيطر التشويق بشكل كبير على المشاهد المختلفة للبرومو، إذ تعيش "جميلة" صراعات كبيرة مادية ومعنوية مع عدة أشخاص في محاولة منها لمواجهة ذلك.

يذكر أن مسلسل "جميلة" يعرض خلال الماراثون الرمضاني القادم عبر 3 قنوات مختلفة بالتزامن وهي الحياة، cbc، on، فضلا عن عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.