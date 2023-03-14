شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا عن دوره فى "جعفر العمدة": ابن خال محمد رمضان والأقرب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عصام السقا تفاصيل شخصيته في مسلسل "جعفر العمدة" المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc في رمضان المقبل، قائلا: "بجسد شخصية "نعيم" وهو الأقرب إلى جعفر العمدة الذي يجسده الفنان محمد رمضان، ابن خاله، ومتجوز أخته وعايش معاهم في نفس البيت، هو دراعة اليمين وصاحبه ودايما في كتفه".

وتابع خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدى – جوهر، المنتجة للمسلسل: "نعيم شخصية مركبة، دايما متغير مع تفاصيل جعفر، هو من مواليد حي السيدة زينب، ولد جدع، دايما شايل حمل العيلة، وكتفه وكتف جعفر، فهو ما بين حياته الشخصية مع مراته وولاده، ومابين شخصية تانية في قصة كفاح جعفر، فهو ما بين طيب وما بين شرير"، موضحا أن قصة حبه الوحيدة "صباح" شقيقة جعفر العمدة.

كما تحدث عن تجربته الدرامية مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان، موضحا: "محمد سامي مختلف في كل الأحداث، صورة ودراما، ومحتوي، والأهم عنده إنه بيبقى مركز على كل تفاصيل الممثل، بيبقى ملم بتفاصيل كل شخصية، تجربة عظيمة جدا، أي حد بيبقى نفسه يشتغل مع محمد سامي"، متابعا: "وأنا كسبت رمضان كأخ واستفدت منه كتير وهو جدع جدا، وتعب معايا في شخصية نعيم ومعانا كلنا، كان بيخاف علينا كلنا عشان الكل يطلع بأفضل شكل".

يقوم ببطولة مسلسل "جعفر العمدة" كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.