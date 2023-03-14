شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ونيللى كريم ويسرا أبرز أرامل دراما رمضان المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراما رمضان المقبل 2023، تجسد أكثر من نجمة شخصية أرملة إذ يتوفى زوجها في أول الأحداث أو خلال الحلقات، مع اختلاف طبيعة القصة والبيئة والمواقف التي تتعرض لها كل شخصية في مسلسلها، ومن أبرز النجمات اللاتى يظهرن كأرامل في رمضان المقبل، منى زكى في "تحت الوصاية"، نيللى كريم في "عملة نادرة" ويسرا في "1000 حمد الله على السلامة".

منى زكى تجسد خلال أحداث مسلسلها "تحت الوصاية" شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، حيث تضطر للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.



منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية

نيللى كريم تجسد خلال أحداث مسلسلها "عملة نادرة" شخصية "نادرة" التي تعمل ممرضة تخوض إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها بعد وفاته حيث ينتمى لعائلة عبد الجبار (جمال سليمان) وهى من أكبر العائلات في الصعيد، وترفض نادرة الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

مسلسل "عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



نيللى كريم فى مسلسل عملة نادرة

يسرا تجسد في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" شخصية دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى التي تعود إلى إلى مصر قادمة من الخارج بعد سنوات قضتها في كندا، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها بعد وفاة زوجها والذى ترك لها وصية وهو يحتضر، وتقرر سمسحة تعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.