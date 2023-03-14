شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي شقيق أحمد أمين فى مسلسل "الصفارة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان طه دسوقي في مسلسل "الصفارة" بطولة النجم أحمد أمين المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ يجسد دور "وجيه" شقيق الفنان أحمد أمين، ويعيش معه مغامرات كوميدية عديده خلال الأحداث.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة ويقوم ببطولته أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، وإخراج علاء إسماعيل، عبد الرحمن جاويش، وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.



طه دسوقي

وتدور أحداثه في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده 3 دقائق إلى الماضى، ليغير ما يريد، ليدخل فى مغامرات كوميدية مختلفة، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية.

يذكر أن أحمد أمين قدم في الموسم الرمضاني الماضي بطولة مسلسل جزيرة غمام، والذى حقق نجاحا كبيراً وقت عرضه، ونال عن دوره بعض الجوائز، وشارك في بطولة العمل كلا من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومى عز الدين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

كواليس مسلسل "الصفارة"