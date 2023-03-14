شكرا لقرائتكم خبر عن 63 عامًا على عرض "حلاق السيدات".. و ظهور أول حفلة طلاق فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 63 عاما على عرض فيلم "حلاق السيدات" والذى طرح فى 14 مارس 1960، والفيلم الكوميدى ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية، لاسيما وأنه من الأعمال المليئة بالمشاهد الكوميدية والضحك الذى يبحث عنه المشاهد.

فيلم "حلاق السيدات" من بطولة إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسى، زينات صدقى، إستيفان روستى، خيرية أحمد، كريمة، ليلى كريم، ليلبى عطا الله، ممدوح شكرى، امتثال زكى، هدية، ليلى يسرى، عبد الغنى النجدى، محمود لطفى، جملات زايد، وضيفا الشرف نادية الجندى وصباح والفيلم من تأليف أبو السعود الإبيارى وإخراج فطين عبد الوهاب.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يقرر واحد منهم أن يطور محل أبيه للحلاقة ويقسمه ثلاثة أقسام واحد للرجال والثانى للسيدات والثالث للحيوانات، وتكون أول زبونة هى خادمة وحدثت سيدتها عنه وبعد ذلك تزوج من سيدة ثرية، وذلك لكى تنتقم من زوجها السابق.

وظهر في الفيلم ول حفل طلاق فى السينما المصرية فى مشهد كوميدى بفيلم "حلاق السيدات" بعد أن اكتشفت كريمة فقر عبد السلام النابلسى وعمله كحلاق للنساء "كوافير" وقررت الانتقام من زينات صدقى التى تآمرت عليها لإبعادها عن زوجها لتقيم حفل طلاق فى نهاية الفيلم.