بدون خجل .. صافيناز ترقص كما ولدتها امها وظهور منطقتها الحساسة

فنون - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز صورة جديدة ظهرت مرتدية فيها المايوه خلال تواجدها على أحد المسابح، وتعرض جسدها لأشعة الشمس الحارقة، وقالت: (صباح القشطة يا حلوين).

صافيناز لا تختلف كثيراً عن الرقاصة سما المصري التي تعرض جسدها مقابل مشاهدات وإعلانات، بينما صافيناز ترقص معتمدة الستربتيز لا الرقص الشرقي المحترم والمعروف بالفنون الراقية كالرسم والشعر والأدب والموسيقى.

صافيناز كانت قالت في إحدى المقابلات إنها تعد منافسة قوية لراقصات مصر، وتظل الأعلى أجرًا وتتقاضى 30 ألف جنيه عن الحفل الواحد.