كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 09:54 صباحاً - شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها أثناء خضوعها لحقنة في منطقة الصدر. وظهرت جويل مردينيان في الفيديو خائفة لحظة قيام الطبيب بحقنها حيث وضعت يدها على فمها وقالت: “اه لالا لولو”. وعلقت مردينيان على الفيديو كاتبة: “ماذا قلت؟ اه لالا لولو اكره الابر”. وقد تفاعل الكثيرين مع الفيديو حيث جاء في التعليقات “يااالطييييف حياتك كلها عمليات تجميل ليش ماكي متصالحة مع نفسك وتتقبلي عمرك مايوجد انسان يصغر كل سنة يكبر وتتغير ملامحو هذي سنة الله” و “ما ضل مكان بجسمك ما عملتيلو حقن صار عندك هوس كبير عن جد انتو المشاهير الله يعينكم. شو تساوو لما تصيرو بعمري 80 و تطلعلكم تجاعيد التقدم بالعمر.”.

كانت هذه تفاصيل خبر “اه لالا لولو”.. شاهد ردة فعل جويل مردينيان بعد حقنها بإبره في صدرها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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