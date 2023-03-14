شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Avatar: The Way of Water تصل إلى 2 مليار و284 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 2 مليار و284 مليونًا و417 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ بداية عرضه يوم 14 ديسمبر من العام الماضى 2022 بدور العرض المصرية، وطرحه بدور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر من نفس الشهر.

وانقسمت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water بين 672 مليونًا و607 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، ومليار و611 مليونًا و810 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وحصل فيلم Avatar: The Way of Water على تقييم وصل إلى 84% من قبل 142 ناقدًا عالميًا.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).