شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب ومروة ناجى يقدمان أغانى فى أحداث مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، من تصوير العمل بشكل نهائي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، حيث جمعت المشاهد الأخيرة كلا من محمد رمضان وأحمد داش وعدد كبير من الفنانين.

وفى السياق ذاته، كشف الفنان هيثم نبيل عن مشاركة الفنانة مي كساب بالغناء داخل أحداث مسلسل جعفر العمدة، حيث تتقدم أغنية كمستوحاه من أحداث المسلسل الذى تدور في إطار تشويقى اجتماعى، كما أنه من المقرر أن تقدم الفنانة مروة ناجى اغنية داخل أحداث المسلسل الذى يخرجه محمد سامى .



مى كساب ومروة ناجى

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.