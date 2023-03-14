سارة محمد تبكي في اول ظهور بعد اصابتها بالعمى وتكشف تفاصيل ما حدث معها.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:47 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد أنباء فقدان البلوجر المصرية سارة محمد بصرها، بعد تعرضها وخطيبها لحادث إطلاق نار.

الإعلامية ريهام سعيد زارت سارة في المستشفى وأجرت معها لقاء لبرنامج “صبايا الشمس” الذي يبث عبر فضائية “الشمس”.

وبدأت ريهام سعيد حديثها مع سارة محمد على تأكيد ان هناك أمل في استعادتها لبصرها قائلة “الدكتور قال ان الشبكية متأثرة ونحن سمعنا ان في حاجة اسمها زراعة شبكية”.

وقالت سارة، عن تفاصيل الحادثة التي حصلت معها: “سمعت الناس بيقولوا دي مضروبة 20 طلقة، واللي قالوا شالولي وشي، قالوا كلام صعب خالص فتعبلي نفسيتي أكتر”.

وأضافت: “جبت أختي وخليتها عملت سيرش قولتلها سمعيني، حتى في ناس طلعوا قالوا إني سليمة والمصاب خطيبي، وده كذب”.

وتابعت: “خطيبي سليم فيه حاجة بسيطة، بيمشي على رجله وعينه سليمة، أهلي بيشوفوه بيضحك وبينزل الشارع عندنا لكن مجاليش ودي كانت صدمة كبيرة عليا”.

وكان أحد أصدقاء سارة كان قد أعلن عن فقدها لبصرها بالكامل عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وذلك عبر خاصية ستوري، وتعرضها لفقدان البصر بشكل كامل، قائلا: “سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.