عمرو الليثي ينهار من البكاء على الهواء.. والسبب؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:47 صباحاً - فاجأ المخرج المصري نبيل عبد النعيم الاعلامي عمرو الليثي بالطلب منه الحديث عن والدته قائلا إن هناك سيدة عظيمة يجب أن يتحدث عنها.

وقال عبدالنعيم أن سيدة من السويس أنجبت ولدين عمرو وشريف، ولها جميل عند كل بيت في مصر، لأنها جعلت البرامج التعليمية تنتقل من المدارس إلى شاشة التليفزيون وتدخل كل بيت في مصر، وهي السيدة العظيمة ليلى الديدي، والدة الإعلامي عمرو الليثي.

وأضاف عبد النعيم، في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامجه “واحد من الناس” ويذاع عبر شاشة الحياة: “أقسم بالله أن هذا لم يحضر وهل ستسمح لنا أن نتحدث عنها اليوم.. ماذا تمثل لك يا عمرو السيدة ليلى الديدى؟”، وهو الأمر الذي جعل الليثى لا يتمالك دموعه وانهار بالبكاء على الهواء بعد مشاهدة صورة والدته، وعقب قائلا: “دي مؤامرة منك ومن الإخراج”.

وعقب نبيل عبد النعيم، أنه وهو قادم للحلقة اليوم شاهد لقاء تليفزيوني للراحل العظيم ممدوح الليثى مع الفنانة صفاء أبو السعود، فسألته: “مين اللى وقف جنبك وساعدك؟ فقال لها زوجتي اللى وقفت بجواري وساندتني وهى ليلى الديدى”.

وقال عمرو الليثى: “أمى هي ست مكافحة من مواليد السويس تزوجت أبويا وهو كان ضابط شرطة، وكان عندها ولدين فقدت ابنها الصغير ومات على يدها، و كانت ونعم الصبر في المحنة وحامده وشاكره لله، وغرست هذه الصفات فيا، و كانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه، وبعد وفاة أبي أصبحت هي الأب والأم بالنسبة لي وهي الأن عايشه معايا ربنا يديها الصحة”.

وفى الختام وجه عمرو الليثي، رساله لكل من فقد أمه أن يترحم عليها ويدعى لها، “اللي أمه عايشه يودها ويسأل عليها ويبوس إديها كل يوم”.