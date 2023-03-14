شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم لصاحبة السعادة: طلبت من والدتى دراسة المزيكا فأدخلونى الأزهر لإبعادى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المطرب حكيم ذكريات طفولته ومعاناته مع أسرته من أجل إقناعهم باستكمال حلمه في الغناء قائلاً أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "طلبت من والدتى وأنا بتمشى معاها في مغاغة أدخل الكونسر، فقالت لى إيه الكونسر ده؟ قلت لها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان".

وأضاف: "راحت قالت لأبويا وكان باين عليها الاقتناع، ولكن تفاجأت بعدها إنهم ودونى الأزهر وروحت عند خالى في بنى سويف درست بالفعل في الأزهر".

واسترجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، قائلاً خلال تصريحاته لها حول كواليس العمل على الأغنية: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف حكيم: "بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".

وتابع: "لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام".