شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مكثف بالصالون الثقافى فى الأوبرا لإحياء ذكرى الموسيقار طارق شرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان الدكتور خالد ‏داغر، على تنظيم صالون ثقافي بعنوان «مسيرة عطاء.. ‏الموسيقار الدكتور طارق شرارة»، إحياءً للذكرى الأولى ‏لوفاته؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس ‏الإثنين، بالمسرح الصغير، ‏وشارك فيها عدد من الفنانين الكبار وهم رمزي يسى - نادر ‏عباسي - وليد عوني - وجيه وهبة - عادل عوض".

ويعد الراحل واحدًا من أباطرة التأليف الموسيقى الموهوبين وهو الموسيقار الراحل طارق شرارة الذى غيّبه الموت عن عمر يناهز 72 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وعمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986، حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقى، وأعد وقدم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 ولمدة ثلاثة عقود، شغل عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى.

وكتب الموسيقار الراحل موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير، كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام السينمائية المصرية (لما يقرب من 50 فيلما سينمائيا)، منها: "العذراء والشعر الأبيض"، "الصعود إلى الهاوية"، كما عبر عن موهبته في الفن التشكيلي بإبدع مجموعة مميزة من اللوحات وقبيل وفاته بيومين اختتم في "دار الأوبرا المصرية" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض للوحاته التشكيلية تحت عنوان "ألوان وأوتار".

شرارة حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964 ولكنه كان عاشقًا للموسيقى منذ طفولته، لذلك بدأ دراسة آلة البيانو في سن السابعة، وعمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسرفتوار حتى عام 1967.

شرارة حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964 ولكنه كان عاشقًا للموسيقى منذ طفولته لذلك بدأ دراسة آلة البيانو في سن السابعة، وعمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار حتى عام 1967.