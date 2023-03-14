شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف لصاحبة السعادة عن أغنيات ندم على عدم غنائها.. أبرزها "كلام الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب حكيم أن هناك أغانى عديدة في مشواره كان من المفترض له أن يغنيها ولكن ندم عليها بعدما غناها آخرون، قائلا: "أغنية كلام الناس لـ جورج وسوف، أول واحد سمعها في مصر كنت أنا، ولكن الأستاذ فايز عزيز وقتها قالى لا مش ماشية مع أغانى ألبوم "نار"، بالتالي ما حصلش وندمان لحد دلوقتى لأنى بحبها جداً بس فعلاً ما كانتش ماشية مع أغاني ألبوم "نار" وقتها".

وأضاف حكيم: "تلك ليست الأغنية الوحيدة، فمثلاً هناك "اللى باعنا خسر دلعنا" ما غنتهاش بسبب محمود الخيامي ملحن الأغنية لما تعاون بعد ذلك مع راغب علامة وغناها".

واسترجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، قائلاً خلال تصريحاته لها حول كواليس العمل على الأغنية: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف حكيم: "بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".

وتابع: "لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام".